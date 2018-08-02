بدء صيانة مساكن المستفيدين من الضمان الاجتماعي بدبي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دبي القابضة وبلدية دبي، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «مساعي الخير» التي تم إطلاقها في يونيو الماضي، وتهدف إلى صيانة وترميم وتهيئة منازل عدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والأسر من ذوي الدخل المحدود، في مناطق من إمارة دبي، بقيمة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين درهم، وتغطي المرحلة الأولى من المبادرة مساكن في كل من منطقة جميرا، وحتا، وعود المطينة.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع «عام زايد»، وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق العيش الكريم لمواطني الدولة، وتحقيقاً لرؤية الإمارات2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية في تعزيز الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي.

وحول هذا الشأن صرح خالد المالك، الرئيس التنفيذي للعقارات في دبي القابضة: «يسعدنا إطلاق مبادرات بهذا الحجم مع وزارة تنمية المجتمع وبلدية دبي لتعزيز الاستقرار الأسري لأبناء مجتمعنا من ذوي الدخل المحدود، حيث خصصنا 10 ملايين درهم لتمويل عملية ترميم وصيانة منازل المواطنين في مناطق عدة في دبي».

شراكة

ومن جهته أكد ناصر إسماعيل وكيل مساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن مبادرة «مساعي الخير» تعزز الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومختلف القطاعات في الدولة، ما يدعم ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وهو ما من شأنه دفع عجلة التنمية الاجتماعية واستدامتها في الدولة.

وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية التي تنطلق من سعي المؤسسات والشركات في مختلف قطاعات العمل الخاص للموازنة بين الأنشطة الربحية وغير الربحية التي تعود على المجتمع بالنفع والفائدة، من خلال تبني حملات ومبادرات مجتمعية تطوعية وإنسانية، تدخل في صُلب الرسالة المجتمعية للمؤسسة وتعكس قيمها ومسؤوليتها تجاه الفرد والمجتمع، ونحن إذ نثني على دور شركة دبي القابضة وبلدية دبي وحرصهم على تفعيل دورهم في تنمية المجتمع وتلبية احتياجات الأسر من خلال التعاون المشترك بيننا وبينهم.

وتعتبر هذه الشراكة حافزا قوياً لتشجيع مشاركة الجميع من شتى المجالات ودافعاً لتقديم أفضل المبادرات والخدمات المجتمعية، التي من شأنها أن تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مختلف النطاقات.

رؤية

ومن جهته، قال المهندس جابر أحمد آل علي مدير إدارة الصيانة في بلدية دبي: شكلت إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي فريق عمل مكوناً من عشرة مهندسين باختصاصات مختلفة لتقييم المساكن، مؤكداً أنه وفي إطار حرص البلدية على تنفيذ رؤيتها «بناء مدينة سعيدة ومستدامة» وخططها الاستراتيجية لإسعاد المواطنين في الإمارة، ستقوم البلدية بالتواصل والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وشركة دبي القابضة لتنفيذ مبادرة «مساعي الخير» وأي مبادرات أخرى تصب في مصلحة الوطن والمواطن.