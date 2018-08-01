صحة أبوظبي تعيد تصنيف أقسام الطوارئ في مستشفيات الإمارة

المصدر: وام

أطلقت دائرة الصحة بأبوظبي - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة - معيارا جديدا خاصا بأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة الحكومية والخاصة في أبوظبي.

وسيتم بموجب المعيار الجديد إعادة تعريف وتصنيف أقسام الطوارئ السابقة إلى قسمين هما " فئة قسم الطوارئ " و " فئة مركز الرعاية العاجلة " وتحديد متطلبات ومواصفات خدمات رعاية الطوارئ التي يتوجب على جميع المستشفيات العامة الحكومية والخاصة الالتزام بها عند تقديم الرعاية الطبية الطارئة عالية الجودة في إمارة أبوظبي.

ويأتي إطلاق المعيار الجديد تماشيا مع جهود الدائرة الرامية إلى الارتقاء بتجربة المرضى وتحسين وصولهم إلى خدمات رعاية الطوارئ بشكل ملائم لاحتياجاتهم الخاصة وفق معايير الجودة والسلامة.

ولفت نيل كلارك مدير دائرة الاستثمارات والقدرات الاستيعابية بالإنابة إلى أن المعيار الجديد يؤكد التزام دائرة الصحة بأبوظبي الراسخ بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة وحرصها على الارتقاء بتجربة المرضى تحقيقا لرؤيتها " أبوظبي مجتمع معافى " حيث سيسهم المعيار الجديد لأقسام الطوارئ في تعريف ودعم المرضى وصولا إلى خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة ووفق أعلى المعايير العالمية .

