كسوف جزئي للشمس 11 أغسطس

المصدر: ابوظبي- البيان

قال المهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبو ظبي «سيشهد العالم كسوفا جزئيا للشمس يوم السبت 11 أغسطس، وسيكسف من الشمس ما نسبته 74% من قطر قرص الشمس كما يشاهد من أقصى منطقة ستشهد الكسوف وهي تقع شرق روسيا، وسيشاهد الكسوف الجزئي من شمال آسيا وشمال أوروبا وشمال شرق أميركا الشمالية».

وسيبدأ الكسوف في الساعة 08:59 صباحا بالتوقيت العالمي وسينتهي في الساعة 10:33 صباحا بالتوقيت العالمي. ولن يكون الكسوف مشاهدا من أي منطقة في العالم العربي.

وكسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.