الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى فلكياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر مركز الفلك الدولي في أبو ظبي بيانا بشأن تحري أول أيام شهر ذي الحجة أكد فيه أن بعض الدول الإسلامية تتحري هلال شهر ذي الحجة (عيد الأضحى 1439هـ) يوم السبت 11 أغسطس وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، في حين أنه سيغيب بعد غروب الشمس في باقي دول العالم الإسلامي، ولكنه سيبقى بعد غروب الشمس لمدة لا تسمح برؤيته من جميع دول العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، وبالتالي من المفترض أن يكون يوم الأحد المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الإثنين 13 أغسطس أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة يوم الثلاثاء 21 أغسطس ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 أغسطس.

وذكر المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدوليأ ن المعطيات العلمية المتعلقة برؤية هلال عيد الأضحى معروفة ودقيقة، إلا أن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بعوامل أخرى تحددها الجهات الرسمية المعنية بالإعلان الرسمي، فمن غير المستبعد أن تقبل بعض الدول شهادات برؤية الهلال يوم السبت على الرغم من عدم صحتها من الناحية العلمية، وعليه قد يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس في بعض الدول الإسلامية.



واشار إلى انه بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم السبت 11 أغسطس من مختلف دول العالم، نجد أن رؤية الهلال مستحيلة من استراليا وشرق آسيا، في حين أنها غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في كل من وسط وغرب آسيا ومن قارة أفريقيا وقارة أوروبا وشمال قارة أمريكا الشمالية. ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من جنوب قارة أمريكا الشمالية وشمال ووسط قارة أمريكا الجنوبية.