بلدية الظفرة تفتتح شاطئ مدينة السلع

المصدر: Ⅶ الظفرة - وام

افتتح المهندس علي مبارك ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة السلع ببلدية منطقة الظفرة شاطئ مدينة السلع بحضور مبارك سيف المنصوري مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية وعدد من موظفي القطاع.

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وقال المنصوري إن بلدية منطقة الظفرة حريصة على توفير أفضل الخدمات للسكان انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية ومسؤوليتها الاجتماعية بهدف فتح الشاطئ أمام سكان المدينة والزوار للاستمتاع بأجواء البحر والشاطئ الخلاب الذي تتميز به مدينة السلع وتوفير أماكن وأنشطة ترفيهية متنوعة للأطفال والأسر وجميع فئات المجتمع من أجل إسعادهم. وأوضح أن افتتاح الشاطئ جاء تلبية لحاجة السكان لمتنفس على الشاطئ وتلبية لاحتياجات المجتمع المحلي، حيث تحرص بلدية منطقة الظفرة على الاستماع إلى آراء السكان واقتراحاتهم، والعمل على تلبيتها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.