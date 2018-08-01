تشكيل مجلس أمناء كُلّيّة الإمام مالك وتعيين مساعد مدير تنفيذي في «محمّد بن راشد للإسكان»

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراري المجلس رقمي (33) و(34) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون، وتعيين مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسّسة محمد بن راشد للإسكان.

ونصّ القرار رقم (33) لسنة 2018، على تشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشّريعة والقانون برئاسة خــــالـد جـاســــم بـن كلبـان، وعضوية كلٍ من: جمال عبـدالرحمــــن المدفـع، نائباً للرئيس، والدكتور أحمـــد عبدالعزيــــز الحـــــداد، وخالـــــد أحمــد الشيــــخ مبارك، والدكتور عيسى عبدالله بن مانع الحميري، وعيــــسى نـاصـر السركال، وأحمد مـحمد بــن مسمار، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووفقاً للقرار رقم (34) لسنة 2018، تم تعيين جاسم محمد عبيد الشميلي، مساعداً للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسّسة محمد بن راشد للإسكان، ومنحه درجة مُدير تنفيذي.

على أن يُعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما، ويتم نشرهما في الجريدة الرسمية.