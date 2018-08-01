بعثة الحج التحضيرية تغادر السبت المقبل

المصدر: Ⅶأبوظبي - مصطفى خليفة

تغادر البعثة التحضيرية للحج السبت المقبل الموافق لـ 4 أغسطس الجاري للتأكد من الترتيبات الأولية وتهيئة كل ما يحتاجه الحجاج في المشاعر المقدسة في منى وعرفة ومزدلفة، ومتابعة العقود المبرمة مع مؤسسات الطوافة واستلام الأراضي وتجهيز المخيمات في كل من منى وعرفة ومزدلفة، وستباشر باستقبال حجاج الدولة في مطاري الملك عبد العزيز في جدة ومطار المدينة المنورة والمقرر أن يبدأ السفر اعتباراً من الـ9 من أغسطس الجاري، وتقرر سفر كامل لجان مكتب شؤون الحجاج يوم 11 أغسطس الجاري. وعقد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان كافة في البعثة.

وتقدم رئيس البعثة الرسمية بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين لدورها الرائد وتطويرها المستمر للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الترتيبات اللازمة لحج هذا العام، وأظهرت البوابة الإلكترونية العامة للتسجيل الإلكتروني للحجاج لموسم الحج 1439هـ التي وفرتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ضمن مركز إسعاد الحجاج، أن أسعار الغالبية العظمى لحملات الحج تراوحت بين 12 و70 ألف درهم وفق برنامج الحملة ونوعية ودرجة الإقامة والسكن ودرجة السفر الجوي ووسائل التنقل في المشاعر المقدسة ومدة الإقامة التي تتراوح بين 8 و10 أيام.

خدمات

وقال جمال لطايفة مدير حملة المروة للحج والعمرة في أبوظبي: «إن أسعار الحج تتحدد وفق برنامج الحملة وطبيعة الخدمة المقدمة للحجاج من إقامة وتنقلات في الأراضي المقدسة، لافتاً إلى أن حصة الحملة هذا العام تتراوح بين 150 و170 حاجاً».ومن جانبه أوضح رأفت بدوي مسؤول في حملة البطين للحج والعمرة في أبوظبي، أن نظام الإقامة في منى وعرفة والمزدلفة موحد لحجاج الإمارات وتشرف عليه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

42 مركزاً صحياً في أبوظبي للتطعيم

جددت دائرة الصحة - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، دعوتها حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة أخذ اللقاحات الضرورية التي تقيهم من الإصابة بالأمراض المعدية والسارية، وذلك قبل موعد السفر بأسبوعين.

وأشارت إلى أن هناك 42 من المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الطبية التي تقدم خدمة تطعيمات الحاج منتشرة في إمارة أبوظبي. وأضافت أن هناك 3 لقاحات ينبغي على مقدمي الرعاية الصحية إعطاؤها للحاج. أبوظبي ـ البيان