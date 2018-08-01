عبدالله بن سالم يحضر أفراح المازمي والحديد في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد إسحاق المازمي بمناسبة زفاف نجله سلطان على كريمة باقر جابر الحديد.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس ضاحية واسط بالشارقة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة الضواحي والقرى بالشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة امتياز وتراخيص بهيئة الطرق والموصلات بالشارقة، ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وجمع كبير من أهالي العروسين.