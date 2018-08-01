«دار البر» تحتفي بأصحاب الأفكار المبدعة في العمل الإنساني

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

كرمت جمعية دار البر 22 موظفاً، يتوزعون بين إداراتها وأقسامها، ممن قدموا 78 اقتراحاً وفكرة ابتكارية إبداعية، خدمت العــمل الخيري والإنساني في الدولة والعالم.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية: إن من بين أبرز الاقتراحات والأفكار، التي قدمها موظفو الجمعية العام الجاري، مشروع «عمرة العمر»، الذي يقتـــضي التكفل بنفقات أداء مناسك العـــمرة لغير المقتدرين، وإنشاء «سوق الجمعة» الخيري، وغيرها.

وسلم الفلاسي، خلال حفل خاص أحيته الجمعية بمقرها الرئيسي، بشارع الشيخ زايد في دبي، المتميزين وأصحاب الأفكار المبدعة، من الموظفين من الرجال والسيدات، هدايا عينية وشهادات تقدير، نظير تميزهم وإبداعهم، ومساهمتهم الجادة في تطوير العمل الخيري وتعزيز المشاريع الإنسانية، وصولاً إلى ترسيخ قيم وتعاليم ديننا الحنيف، وترجمة سياسة ورؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة.