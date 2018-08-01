عطاء الإمارات يتعاظم في اليمن والصومال

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان، وام

كثفت دولة الإمارات تقديم المساعدات للشعبين اليمني والصومالي في إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية تجاه البلدين.

ووصل عدد المستفيدين من المساعدات منذ أبريل 2015 إلى أكثر من 14 مليون يمني، ضمن برامج متنوعة، كان آخرها ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، باستفادة 20 ألف عائلة من المنحة التي قدمتها الإمارات. وكذلك الإعلان أمس عن استفادة 42 ألف يمني من المساعدات التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة الحديدة.

وفي الصومال استفادت 36 ألف أسرة في ثلاث مراحل للإغاثة نفذتها مؤسسة خليفة الإنسانية وزعت خلالها 36 ألف سلة غذائية استفاد منها 180 ألف شخص.

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