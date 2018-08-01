جمال السويدي والسفير الصيني يبحثان تبادل الخبرات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بحث الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة، أمس، في مكتبه مع ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، سبل تطوير التعاون بين المركز ومراكز الدراسات الصينية، وذلك في إطار سعي المركز إلى التواصل والانفتاح مع مختلف مراكز الأبحاث، وحرصه على تبادل الخبرات والمشاركة في مشاريع بحثية عالمية تسلط الضوء على التحديات الدولية التي تواجه العالم وسبل التعامل معها. وتناول السويدي والسفير خلال لقائهما علاقات الصداقة التي تربط الإمارات والصين.

وأشاد الدكتور جمال سند السويدي بمستوى العلاقات الإماراتية- الصينية، فيما أعرب السفير ني جيان عن إعجابه بالنموذج التنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة.