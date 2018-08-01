حشر بن مكتوم يحضر احتفال القنصلية المغربية بعيد العرش

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي الاحتفال الذي أقامته القنصلية العامة المغربية في دبي بمناسبة الذكرى الـ 19 لاعتلاء الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة العرش. كما حضر الاحتفال الذي أقيم في قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات بدبي عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وكبار الشخصيات والأعيان وأبناء الجالية المغربية.

وأشاد عبد الرحيم رحالي القنصل العام المغربي بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المغربية في ظل الرعاية الكريمة من الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية وإخوانه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

ولفت رحالي إلى أن الاحتفال بهذا العيد يأتي تزامناً مع احتفال الإمارات بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرجل الذي بنى أمة وأرسى دعائم دولة يجد فيها المواطن والوافد كل مقومات الحياة الكريمة.