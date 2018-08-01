«رافد» تخطط 18 ألف تقرير مروري في الشارقة خلال شهرين

المصدر: Ⅶالشارقة - عصام الدين عوض

أكد عبدالرحمن كنون الشامسي مدير وحدة الحوادث بشركة «رافد» بالشارقة، أن الشركة تمكّنت من تخطيط 18 ألف تقرير مروري بسيط على مستوى الشارقة خلال 60 يوماً، كما أن متوسط زمن الاستجابة للحوادث البسيطة تراوح ما بين 10 - 15 دقيقة، وتسعى الشركة مستقبلاً لتخفيض الزمن حتى يتواكب مع النسب المعتمدة في الدولة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والربط مع 30 من شركات التأمين المعتمدة والعاملة في الدولة لاعتماد التقارير المرورية الصادرة من (رافد)، كما أنه لم ترد لنا أي ملاحظات من تلك الشركات، لأن رافد قد نسقت مع الهيئة الاتحادية للتأمين، جاء ذلك خلال مداخلة له مؤخراً عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والذي ناشد فيه السائقين في حال التعرض لحادث بسيط بضرورة إخراج المركبة من الطريق والتواصل مع مركز الاتصال.

وقال مدير وحدة الحوادث بشركة (رافد) بالشارقة، إن الشركة تستقبل كافة الملاحظات التي ترد إليها من المتعاملين، وتتعامل معها بهدف تطوير العمل، مثمناً الجهود المتميزة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على المبادرات والمشاريع الريادية التي تنفذها وزارة الداخلية وتهدف إلى ترسيخ وتعزيز الأمن في كافة أنحاء الدولة.