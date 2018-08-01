شرطة دبي تطلق حملة «يوم بلا حوادث» مع بدء العام الدراسي

المصدر: Ⅶدبي - رامي عايش

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي أمس، حملة «يوم بلا حوادث» تطبّق في اليوم الأول من العام الدراسي المقبل والذي يوافق الثاني من سبتمبر ليكون يوماً بلا حوادث مرورية بليغة أو «وفيات»، كما دشّنت صفحة إلكترونية مخصصة للحملة على موقعها الرسمي تحتوي على «وثيقة تعهد» للسائقين وأفراد المجتمع يمكنهم من خلالها المشاركة في الحملة والتوقيع على مجموعة من الالتزامات، وأعلنت عن مكافآت مرورية للسائقين الملتزمين ممن شاركوا في فعاليات هذه الحملة التي ستصبح فعالية سنوية يؤمل منها الإسهام في ضبط الحركة المرورية على طرقات الإمارة، وتقليل عدد الحوادث لا سيما تلك التي تتسبب بإصابات بليغة أو وفيات، وصولاً إلى الهدف الأسمى والأكبر وهو «شوارع أكثر أمانا».

جاء ذلك الإعلان عن هذه الحملة التي تنظمها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور حتى الثاني من سبتمبر، خلال مؤتمر صحافي في مقر «القيادة العامة» عقده اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور اتزو هايفنغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، ومحمد أرشد القنصل العام لجمهورية باكستان، وسوماتي القنصل العام لجمهورية الهند، والعميد عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة للمرور، والعقيد أحمد بن زعل مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والمقدم فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني، وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية.

«وثيقة تعهد»

وخلال المؤتمر الصحافي دشن اللواء ابن ثاني صفحة إلكترونية مخصصة للحملة «يوم بلا حوادث» على الموقع الرسمي لشرطة دبي تحتوي على «وثيقة تعهد» للسائقين وأفراد المجتمع يمكنهم من خلالها المشاركة في الحملة والتوقيع على مجموعة من الالتزامات من خلال تسجيل أسمائهم أو أرقام ملفاتهم المرورية أو أرقام هواتفهم، وذلك على الرابط التالي:

https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.dubaipolice.gov.ae/‏‏‏‏wps/‏‏‏‏portal/‏‏‏‏home/‏‏‏‏miscellaneouslinks/‏‏‏‏day_without_accident.

ويقدم المشاركون في الحملة مجموعة من التعهدات أهمها الالتزام بقوانين السير والمرور، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة للطريق، ترك مسافة آمنة بين المركبات، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، إعطاء المشاة حقهم عند العبور، فيما سيتم إرسال شهادات شكر وتقدير موقعة من القائد العام لشرطة دبي، إلى المشاركين في الحملة، وتقديم جوائز قيمة لهم، مثل خصم 50% على رسوم حجز المركبات، و50% على النقاط السوداء، إضافة إلى منح نقاط بيضاء للسائقين الملتزمين.

وأكد اللواء ابن ثاني أن إطلاق الحملة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أن يكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم بلا حوادث، مشيراً إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيتين لشرطة دبي وبالتعاون مع أفراد المجتمع، مبيناً أن شرطة دبي تطمح من خلال الحملة أن يكون الموسم المقبل للمدارس بلا حوادث في أول أيام الدوام.

أمن

بدوره، أكد العميد عبد الله الغيثي، أن الحملة تهدف إلى عدم وقوع حوادث وخاصة حوادث الوفيات في اليوم الأول للعام الدراسي، مشيراً إلى أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تحقيق توجهها الاستراتيجي المتمثل في المدينة الآمنة.

يوم بلا وفيات

بدوره، أكد العميد سيف مهير المزروعي أن الهدف من الحملة هو أن يكون اليوم الأول للعام الدراسي دون حوادث تؤدي إلى وفيات، داعياً السائقين إلى الالتزام بالقوانين والمشاركة في الحملة من خلال التسجيل في «وثيقة التعهد» على موقع شرطة دبي.

حصيلة

سجلت شرطة دبي خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي 2017، 58 حادثاً مرورياً أدت إلى وفاة 3 وإصابة 23 بإصابات بليغة، و35 بإصابات متوسطة، فيما بلغ عدد الحوادث خلال الأسبوع الدراسي الأول 2016، 68 حادثاً مرورياً أدت إلى وفاة 2، وإصابة 23 بإصابات بليغة، و45 بإصابات متوسطة.