«أبوظبي للجودة» يناقش نتائج برنامج اختبارات الجدارة الطبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، ورشة عمل لمناقشة نتائج برنامج اختبارات الجدارة الطبي للفحوصات الطبية التي شملت 3 فحوصات في الكيمياء السريرية (clinical chemistry)، و 8 فحوصات في خلايا الدم (Blood cell identification)، وذلك بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، ونظام الاعتماد الوطني الإماراتي (ENAS) وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) ومركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC).

وقد تم توزيع عينات برنامج اختبارات الجدارة الطبي في مجال الكيمياء السريرية (clinical chemistry) - الذي يعتبر الأول على مستوى الدولة - على 31 مختبراً طبياً من داخل الدولة، كما تم توزيع عينات برنامج اختبارات الجدارة الطبي في مجال التعرف على خلايا الدم (Blood cell identification) - الذي يعتبر الأول على مستوى الدولة - على 37 مختبراً طبياً من داخل الدولة، ومختبرين من خارج الدولة.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس: يحرِص المجلس على دعم تطبيق معايير وأنظمة الجودة والسلامة في أبوظبي، والمساهمة بتعزيز مستوى جودة وسلامة الأجهزة والتقنيات والمعدات المستخدَمَة في قطاعات الأعمال المختلفة.