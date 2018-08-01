إجراء عملية ناجحة لآسيوية تعاني التهاباً رئوياً في مستشفى الكويت

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نجح فريق طبي في مستشفى الكويت بالشارقة بالتعاون مع طبيب زائر في إجراء عملية جراحية نادرة لمريضة من الجنسية الآسيوية تعاني وجود فتحة بين المريء والقصبة الهوائية، تسببت بالتهاب شعبي رئوي وتجمع الإفرازات في الرئة، مع صعوبة إمداد المريضة بجهاز التنفس الاصطناعي للحفاظ على حياتها.

وتمكّن الفريق الطبي بالاستفادة من خبرة الطبيب الزائر الدكتور برهام ابوديه استشاري الجهاز الهضمي في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة الأميركية، من إنقاذ المريضة بتدخل طبي ناجح. من خلال وضع أنبوبة دعامية في المريء لسد الفتحة بين المريء والقصبة الهوائية، بمساعدة قسم التخدير والعناية المركزة بمستشفى الكويت، الذي قام بتغيير أنبوبة التنفس الصناعي ووضع أنبوب للتغذية إلى المعدة، باستخدام جهاز المنظار الضوئي بعد التدخل الجراحي وإجراء شفط لجميع السوائل المجتمعة في الرئة، ما أسفر عن تحسّن حالة المريضة.

كفاءة

وأشاد الدكتور عيسى المعلمي المدير الفني لمستشفى الكويت بالشارقة بكفاءة الفريق الطبي، والذي يسهم بتعزيز الثقة بالكوادر الصحية وبالخدمات الطبية، وأكد أن توفير وزارة الصحة ووقاية المجتمع أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتدريب المستمر أحدث تطوراً كبيراً في مستوى وجودة الخدمات الصحية، وتمكين الفريق الطبي من التعامل بنجاح مع الحالات الطارئة الواردة إلى المستشفى.