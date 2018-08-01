عمار النعيمي يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أحمد الشامسي

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، عقب صلاة الظهر أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله أحمد محمد بن رحمة العامري الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، الذي وافته المنية أمس الأول. وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين، وشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الجرف.

وقدم سمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.