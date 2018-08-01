«الصحة» تُعلّق تسجيل دواء السكري «جليناس»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل دواء «جليناس» أقراص 5 مليغرامات «Glynase 5mg Tablet» لعلاج السكري من النوع الثاني. وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بناء على نتائج دراسات التحليل المختبري لعدد من التشغيلات والتي بينت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وكذلك عدم تكافؤ المنتج حيوياً مقارنة مع المستحضر المرجعي، مؤكدة أن المنتج المسجل في الوزارة تم تعليق تسجيله إلى أن يتم الانتهاء من التحقق من جودته.

كما اتخذت دائرة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي إجراءات فورية في هذا الشأن وطلبت من وكيل الشركة سحب جميع التشغيلات من الدواء من أسواق أبوظبي. وطالبت مديري الصيدليات بالتوقف عن صرف هذا المنتج وإعادته للمورد والإبلاغ عن حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذا المنتج إلى برنامج اليقظة الدوائية في دائرة الصحة.