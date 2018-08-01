استعراض إجراءات استقبال إرساليات الحيوانات الحية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبلدية دبي لقاءً مع تجار المواشي في الدولة، وذلك بهدف الاطلاع على الإجراءات المتبعة في استقبال الإرساليات الواردة للدولة من الحيوانات الحية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على جاهزية فرق العمل من خلال توفر الكوادر من أطباء وفنيين بالمختبرات التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي.

وخلال اللقاء الذي عقد في سوق الطيور والحيوانات الأليفة في دبي، أكد سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة أن لقاء الوزارة مع تجار المواشي يأتي في إطار هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته من خلال سلامة الغذاء المستورد، منوهاً بحرص الوزارة على تطوير آليات العمل وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وأفاد بأن الوزارة تحرص خلال المواسم التي تزداد فيها أعداد الإرساليات الواردة للدولة إلى زيادة أعداد أطباء الحجر البيطري وفنيي المختبرات في هذه المراكز، وزيادة عدد ساعات العمل لضمان تسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسريع إجراءات الكشف على الإرساليات، إضافة إلى توفير الخدمات الإلكترونية والذكية للمتعاملين وتجار المواشي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.

حرص

وقال علوان: «تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على التدقيق على آليات الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية وتشديد إجراءات السلامة للحجر البيطري، الذي يعتبر خط الدفاع الأول للحماية من الأمراض خاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما أنه يقوم بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات التي تنظم الاتجار بالحيوانات الحية والالتزام بتسهيل حركة التجارة، دون وضع حواجز تعرقل تدفق شحنات المواشي الحية الواردة عبر منافذ الدولة».

ومن جانبه، أشار الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، خلال الاجتماع مع كافة موردي المواشي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى خطة الوزارة استعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال الاجتماع مع كافة الموردين الأساسيين للمواشي وحثهم على توفير كافة أنواع الأضاحي قبل حلول العيد وكذلك مراقبة أسعار الأضاحي في الأسواق عن طريق الجولات الميدانية في أسواق المواشي في الدولة للتأكد من عدم استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من قبل تجار بيع الأضاحي.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد قامت بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب لتواصل المستهلكين مع الجهات الرقابية في حال تعرضهم لأي استغلال أو ارتفاع الأسعار عبر مركز الاتصال 600522225 أو أرقام الدوائر المحلية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خدمات

ومن جهتها أكدت زهور الصباغ مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي أن البلدية انطلاقاً من تحقيق رؤيتها نحو بناء مدينة سعيدة ومستدامة تعمل باستمرار مع شركائها الاستراتيجيين من فئة مؤسسات الإنتاج الحيواني بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة خاصة هذا اللقاء الذي سيكون نقطة تطور وتحول في تسهيل إجراءات حصول المتعاملين على الخدمات الخاصة بالفحص والإفراج عن شحنات الحيوانات ذات المواصفات الصحية الجيدة واستخدام الأنظمة الذكية والوسائل التقنية الحديثة التي تساعد في تقديم الخدمات المتميزة وتوفير الوقت والجهد على جمهور المتعاملين.

تمديد ساعات العمل

أكدت زهور الصباغ مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي جاهزية البنى التحتية من منشآت حجر المواشي والمختبرات البيطرية والمقاصب بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل وزيادة عدد الأطباء البيطريين وفنيي المختبرات في مختلف منافذ عرض وبيع المواشي لاستيعاب الأعداد الهائلة من المواشي خلال فترة عيد الأضحى المبارك.