شرطة أبوظبي تناقش الجهود التطويرية للعمل الأمني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

ناقشت لجنة الإدارة التنفيذية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في اجتماعها برئاسة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الجهود التطويرية للعمل الشرطي والأمني في إمارة أبوظبي.

ودعا مدير عام شرطة أبوظبي أعضاء اللجنة إلى الاستمرار في الارتقاء بنهج العمل الشرطي وتطويره، وتعزيز قيم الإيجابية والسعادة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد اللواء الشريفي أهمية الاستمرار في تطبيق الخطط والمبادرات وتبني الأفكار والمقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق رؤية وأهداف استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والاهتمام بالعنصر البشري، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وحضر الاجتماع مديرو القطاعات بشرطة أبوظبي.