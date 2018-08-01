اختتام برنامج «المستجيب الأول» في «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بإدارة التدريب والتعليم المستمر ومجلس إسعاف دبي للشباب وفريق الابتكار البرنامج التدريبي بعنوان «المستجيب الأول» التابع لمشروع التطوع الإسعافي في مركز الشباب بأبراج الإمارات، والذي عقد بناء على توجيهات المدير التنفيذي خليفة الدراي وبالتعاون مع مجلس دبي للشباب.وقال المدير التنفيذي بالإنابة عيسى الغفاري: إن البرنامج تضمن منهجًا مكثفًا ( نظرياً وعملياً) تعرف من خلاله المنتسبون إلى طرق التعامل مع الحالات الطارئة. واختتم البرنامج باختبار (نظري وعملي) يمنح المنتسبون إليه رخصة المستجيب الأول.

وأفاد طالب غلوم طالب مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر بأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بناءً على استراتيجيتها القائمة على توطيد الدور المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، وتنفيذ توجهات الحكومة في مجال دعم الشباب عقدت ونظّمت هذه الدورة لأول مرة لأعضاء مجالس الشباب ترسيخاً لمفهوم أن هؤلاء الشباب هم عماد المجتمع.

وأكد المهندس محمد الجلاف نائب رئيس مجلس إسعاف دبي للشباب أن الإنجازات الصعبة تنجز بالتعاون والتنسيق بين الشباب، وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية ورؤية دبي 2021.

وقالت فاطمة الجاسم عضو مجلس دبي للشباب إن برنامج المستجيب الأول الموجه للشباب يؤكد مفهوم التطوع في وقت خرج فيه كل شيء عن إطاره التقليدي.