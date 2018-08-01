إقبال كبير على طوابع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الصينية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهدت مكاتب بريد الإمارات إقبالاً كبيراً من المتعاملين على شراء الطوابع البريدية التذكارية التي تم إصدارها بمناسبة مرور 34 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية واحتفاءً بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ التاريخية للدولة.

وكانت الطفلة أسماء عيسى حميد السويدي البالغة من العمر 8 سنوات، وأختها الطفلة عفراء حميد عيسى السويدي البالغة من العمر 10 سنوات من مدرسة العذبة للتعليم الأساسي - دبي، أول المستلمين لمجموعة الطوابع التذكارية من عبيد محمد القطامي المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات وبحضور يوسف الخاجه مدير تنفيذي أول لعمليات البريد والتجزئة من مقر هواة طوابع الإمارات بمكتب بريد ديرة الرئيسي بدبي، حيث سعت أسماء جاهدة لاستلام الطوابع التذكارية من خلال التواصل مع مجموعة بريد الإمارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال للمجموعة.

حفاوة

وقال القطامي: «إن زيارة الرئيس الصيني التاريخية للدولة والحفاوة التي وجدها جعلت من هذا الإصدار المميز الذي يحمل صورة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والطابع الآخر يحمل صورة رئيس جمهورية الصين الشعبية بالإضافة إلى طابع أعلام دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية يجد إقبالاً كبيراً من الجمهور بجميع فئاته من هواة جمع الطوابع أو من غير الهواة».

توفير

ومن جانبه أوضح يوسف الخاجه بأن طوابع الاحتفال بمرور 34 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية متوفرة في جميع مكاتب طوابع الإمارات بسعر 3 دراهم للطابع الواحد، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار الذي يبلغ قيمته 13 درهماً.