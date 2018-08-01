108.7 ملايين أنفقتها «بيت الخير» على 55 ألف أسرة بالنصف الأول

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت إدارة «بيت الخير» أن حجم الإنفاق خلال النصف الأول من عام زايد بلغ 108 ملايين و730000 درهم، استفادت منه 55440 أسرة وحالة.

وأكدت الجمعية أن نتائج الحملة قد رفعت معدل الإنفاق الشهري بسبب تنفيذ برنامج «فرحة»، الذي ضم العديد من المشاريع الرمضانية، التي سعت لإسعاد الأسر خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، حيث أنفقت 12 مليون درهم، على المير الرمضاني، و3 ملايين و942439 درهما على مشروع إفطار صائم، ليتجاوز عدد الوجبات المقدمة للصائمين عبر مفاطر رمضان نصف مليون وجبة، فيما بلغ الصرف على مشروع زكاة الفطر مليونا و947000 درهم، كما قامت الجمعية بإنفاق 6 ملايين و287970 درهما على كسوة عيد الفطر، وتم صرف 9 ملايين و345100 درهم عيدية.

وأشارت إلى أن قيمة الدعم النقدي الشهري خلال الأشهر الستة الأولى من عام زايد، والمقدم للأسر المسجلة في أفرع «بيت الخير» بدبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان بلغت 12 مليونا و 362000 درهم، في حين بلغت قيمة الدعم المقدم لمراكز هيئة آل مكتوم الخيرية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي مبلغ 13 مليونا و389800 درهم، حيث تقدم الجمعية مساعدات نقدية لما يزيد على 4000 أسرة بشكل شهري، بلغ مجموع ما أنفقت عليهم الجمعية حتى نهاية يونيو الماضي 25.7 مليون درهم.

كما تم تقديم دعم غذائي شهري للأسر المسجلة في أفرع «بيت الخير» ومراكز الهيئة بـ 3 ملايين و477000 درهم.

وبلغ الدعم المقدم لأسر الأيتام في أفرع «بيت الخير» خلال النصف الأول من العام 3 ملايين و 54343 درهما.