كرنفال الفجيرة الصيفي يستقطب 170 طفلاً في يومه الأول

المصدر: Ⅶالفجيرة - عائشة الكعبي

استقطب الكرنفال الصيفي «قيض الخير في بلاد الخير» في الفجيرة 170 طفلاً في أول يوم من انطلاق فعالياته، والذي جاء بتنظيم من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وسيواصل الكرنفال فعالياته حتى 8 أغسطس الجاري، ويهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية للأطفال والناشئة دون سن 13 سنة لقضاء وقت ممتع ومفيد مع أمهاتهم.

وتضمن الكرنفال أنشطة منوعة تستمر فيه لآخر الأسبوع إلى جانب ورش عمل في اكتشاف العلوم، والألعاب التفاعلية، والفعاليات البيئية التوعوية، وأنشطة مكتبية وعلمية ودروس فنية، وفنون التصوير وأشغال يدوية والرسم، وعروض منوعة في تشكيل البالونات.