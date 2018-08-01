تعاون بين «كهرباء الشارقة» وشركة بيئة

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع شركة «بيئة»، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال إعادة التدوير والطاقة النظيفة وضمان توفير مصادر مستدامة لها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة عاصمة بيئية لمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة» بالمقر الرئيسي للهيئة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تحرص على التعاون الفعال مع كل ما يمكن أن يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين بإمارة الشارقة إيماناً منها برسالتها الحضارية المتمثلة في تقديم أرقى الخدمات ومساهمة منها في النهوض بالبيئة والتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة في المجال البيئي.