مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

ويضم مجلس إدارة الوكالة كلا من حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء كنائب لرئيس المجلس وخالد عبدالله البوعينين المزروعي مستشار في مكتب صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدر سليم سلطان العلماء رئيس وحدة صناعة الطيران في مبادلة، والعميد الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، والعقيد الركن المهندس سالم بطي سالم القبيسي من القوات المسلحة، ويوسف حمد الشيباني مدير عام مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، والمهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، ومسعود محمد شريف محمود الرئيس التنفيذي لياه سات، والدكتورة بهجت اليوسف من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.