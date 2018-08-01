«الصحة» تعزّز التوعية بـ«التهاب الكبد الوبائي»

المصدر: Ⅶدبي - وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعية خلال الأسبوع الجاري حول أهمية الكشف المبكر عن مرض التهاب الكبد الوبائي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في 28 يوليو من كل عام.

وتهدف الحملة التي تحمل شعار «افحص..عالج التهاب الكبد الوبائي» إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين حول مخاطر التهاب الكبد الوبائي «A وB وC» ويتم خلالها إجراء فحوصات طبية مجانية ونشر مواد توعية حول طرق انتقال العدوى وطرق الوقاية منهما والتشخيص وخيارات العلاج.

وتضمنت الحملة - التي انطلقت الأحد الماضي في بلدية الشارقة وانتقلت الاثنين إلى «فيستيفال سيتي دبي» ثم في هيئة كهرباء ومياه دبي وتختتم غداً الخميس في منطقة «دبي الجنوب» - إقامة مراكز للفحص المبكر عن المرض ومنصة توعية وحملة إعلامية تشمل عدة مستويات منها الحملة الإعلامية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية وفي الدوائر الحكومية والمراكز التجارية بالدولة.

رعاية

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات خلال الافتتاح الرسمي للحملة في مركز التدريب والتطوير بالشارقة على أهمية هذه الحملة لتأمين التغطية الصحية الشاملة والمستدامة للمجتمع وتنفيذ إستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرامية إلى تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية وفق مؤشرات أكثر تطوراً لقياس الأداء مع الالتزام بمعايير التنافسية العالمية لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 بترسيخ الجانب الوقائي وإرساء نظام صحي بمعايير عالمية.

وأشار إلى أن الحملة تتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد الفيروسي لعام 2030.

90 %

استعرض الدكتور يوسف السركال جهود دولة الإمارات في مواجهة مرض التهاب الكبد الوبائي، لافتاً إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن الإمارات من أقل دول العالم في نسبة الإصابة بهذا النوع من المرض وأن الإمارات تقدم العلاج بالمجان للمرضى المواطنين، علماً أنه تم استحداث علاجات جديدة لفيروس التهاب الكبد C وفي إمكانها تحقيق معدلات شفاء تزيد على 90% وفق منظمة الصحة العالمية.