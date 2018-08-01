إشادة بإطلاق «سواعد الإسعاف» التطوعي

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية بمشروع «سواعد الإسعاف» لاستقطاب متطوعين من المواطنين والمقيمين لتدريبهم وتأهيلهم على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والاستجابة للبلاغات، بتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين بالطريقة الصحيحة لحين وصول طواقم الإسعاف والذي ستنفذه مديرية الطوارئ والسلامة العامة لقطاع العمليات المركزية، ضمن منظومة عمل شرطة أبوظبي في تحسين مستويات السلامة، وتطوير وتحديث خدمات الإسعاف.

وأشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بدور المشروع التطوعي «سواعد الإسعاف» في الحفاظ على الأمن والسلامة.