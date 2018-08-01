31550 تفتيشاً هندسياً لتراخيص البناء في أبوظبي خلال النصف الأول

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تنفيذ 31 ألفاً و550 تفتيشاً هندسياً لتراخيص البناء خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن البلدية خلال الفترة ذاتها 4179 رخصة.

وأكدت البلدية سعيها، ضمن إطار التوجه العام لحكومة أبوظبي، في الحرص على تحقيق رضا المتعاملين عن أداء المؤسسات المختلفة، وضمن استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي وإدارة تراخيص البناء الساعية إلى تحقيق تلك الرؤية في جميع الخدمات التي تقدمها إلى المتعاملين.

وأضافت أن التحسينات التي أجرتها أخيراً في المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء أسهمت في تقليل الفترات الزمنية لاستخراج تلك التراخيص، موضحة أنها تعد من النوافذ الأساسية للتعامل مع الأطراف المعنية بمنظومة البناء في إمارة أبوظبي، وتهدف الاستراتيجية التي تم إعدادها إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تتربع عليها مدينة أبوظبي كونها من المدن التي ينشط فيها قطاع البناء والتشييد، ويضطلع بدور مهم، بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع الاستراتيجية نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية العقارية، بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية والتشغيلية للقطاع، الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، وتوفير وقتهم وجهدهم، وصولاً إلى الغرض الأسمى والمتمثل في خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى عمليات تحسين وضبط العديد من الخدمات الأخرى، وهي جاهزة للاستخدام على النظام الجديد، ومنها: تراخيص الهدم، تراخيص الصيانة، تصاريح الأعمال، شهادة استخدام منشأة قائمة.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد كلفت طرفاً ثالثاً للتدقيق والتفتيش للحصول على تراخيص البناء، وعقدت عدداً من ورش العمل حول متطلبات وآلية عمل خدمة «الطرف الثالث» لتدقيق المخططات ومتابعة المشاريع الإنشائية والتطويرية الكبرى.

تدابير

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المقاولين والاستشاريين إلى أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة وذلك حفاظاً على سلامة العاملين بالمواقع وصون حياتهم والتقليل من نسبة الأخطار التي يمكن أن تهددهم أثناء أدائهم أعمالهم.