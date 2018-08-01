«مساندة» تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاريع

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»عن اعتزامها استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي.

وأوضح المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالإنابة، أن الشركة تدرس حالياً آليات التطبيق العملي لاستخدام برامج الذكاء الاصطناعي وسبل استخدامه في مشاريع البنية التحتية المختلفة التي تنفذها الشركة. وأكد الظاهري على هامش مشاركته في محاضرة «برامج الذكاء الاصطناعي والابتكار- التحديات والفرص التي تواجه الموظفين والشركات» التي نظمتها «مساندة» في مقرها الرئيسي في أبوظبي على أهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.