لوحات إرشادية مجانية لمواقع أفراح المواطنين سبتمبر المقبل

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تطوير فكرة اللوحات الإرشادية لتشمل تقديمها لمواقع الأفراح (الأعراس) مجاناً للمواطنين اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وكرم الطاير مقدمي اقتراح توفير اللوحات الإرشادية لمواقع العزاء والأفراح، وذلك تقديراً لمقترحهم الذي لاقى استحساناً كبيراً من المجتمع.

وشمل التكريم مقدمي الاقتراح من المتعاملين وهم، جاسم أهلي، وليلى أحمد عبد الله عيسى، وعبد الله عبد الرحمن آل علي، وحسن أحمد باقر، ومحمد عبد الكريم بو خشم، وعبد الرزاق علي إبراهيم، وماجد عبد الله عبد الرحمن، كما شمل التكريم فريق العمل من هيئة الطرق والمواصلات الذي طور فكرة اقتراح اللوحات.

فريق عمل

وأثنى مطر الطاير على فريق العمل ومقدمي اقتراح اللوحات الإرشادية لمواقع العزاء والأفراح، التي ساهمت في الحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة دبي، والتخلص من ظاهرة انتشار اللوحات الكرتونية لمواقع العزاء على طرق إمارة دبي، مشيراً إلى أن الهيئة طورت فكرة اللوحات لتشمل اللوحات التي تقدمها في الأفراح للمواطنين لإرشاد المدعوين للمناسبات، وتحديداً تلك التي تقام في المنازل وخيم الأفراح.

وقال: تحرص الهيئة على تنويع قنوات التواصل مع مقدمي الاقتراحات من المتعاملين والموظفين، بهدف مشاركتهم في صنع القرار، عبر تقديمهم للاقتراحات والأفكار الإبداعية التي تساعد على تطوير أنظمة العمل وتحسين الأداء، وتعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق التميز في الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، وصولاً لتحقيق رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها.