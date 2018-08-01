تطبيق آلية جديدة لصرف الأدوية المثيلة في أبوظبي مطلع سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن تطبيق آلية جديدة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل تنص على وجوب صرف الأدوية المثيلة ولها نفس الدرجة من السلامة الدوائية والفاعلية للمريض بناء على وصفة الطبيب، والتي تكون مغطاة ضمن مظلة التأمين الصحي.

وذكرت الدائرة أنها وضعت سعرا مرجعيا للأدوية لدفع مطالبات الأدوية، ويوفر السعر المرجعي اختيارات عدة من الأدوية، وفي حال اختار المريض الدواء ذا الاسم التجاري أو الدواء المثيل فيتم ذلك عن طريق دفع فرق السعر بين سعر الدواء الذي تم اختياره مع السعر المرجعي، وسيتم استبعاد الأدوية ذات المصدر الواحد والأدوية شديدة السمية من هذه القائمة.

وتأتي الآلية الجديدة، لتحقيق هدف أساسي ورئيس تسعى إليه الدائرة وهو ضمان توفر الأدوية واستدامتها وسهولة وصول المستهلكين إليها من خلال دعم وتشجيع استخدام الأدوية المثيلة، فضلاً عن فتح آفاق أوسع لدعم الصناعة المحلية للأدوية التي خطت طريقها بنجاح نحو الابتكار وبراءات الاختراع.