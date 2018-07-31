طقس حار ومغبر غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون طقس الغد حارا ومغبرا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.و حركة الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر وبعض المناطق المكشوفة .

و الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:33والثاني عند الساعة 03:29 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:35 .اما بحر عمان: خفيف -متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:31 الثاني عند الساعة 00:37، والجزر الأول عند الساعة 18:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.