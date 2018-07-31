"الوطني للإعلام" يطلع المكاتب القانونية على التشريعات والأنظمة الإعلامية الجديدة

المصدر: البيان الالكتروني

عقد المجلس الوطني للإعلام ورشة عمل لعدد من المكاتب القانونية العاملة في الدولة، بهدف اطلاعها على التشريعات والأنظمة الإعلامية الجديدة، التي أصدرها المجلس مؤخراً، وذلك لتمكينها من رفع نسبة الوعي لدى عملائها حول هذه الأنظمة والتشريعات، خاصة التي تتعلق بتراخيص الأنشطة الإعلامية، ونظام الإعلام الإلكتروني، وشروط ومعايير ممارسة الأنشطة الإعلامية في الدولة والمناطق الإعلامية الحرة.

تأتي هذه الورشة استكمالاً لجهود المجلس الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى شركائه الاستراتيجيين وعملائه من ممارسي الأنشطة الإعلامية في الدولة، بعد إصداره مجموعة من الأنظمة والتشريعات الناظمة لقطاع الإعلام، والتي تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.