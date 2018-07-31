البيان تستضيف غداً خلف الغيث مساعد المدير لمتابعة المخالفين والأجانب بدبي

ترقبوا غداً الأربعاء الساعة 10.00 صباحاً لقاء مباشراً وحصرياً مع العميد خلف الغيث مساعد المدير لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، يجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم حول مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في الإمارات..

