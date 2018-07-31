البيان تستضيف غداً خلف الغيث مساعد المدير لمتابعة المخالفين والأجانب بدبي

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ترقبوا غداً الأربعاء الساعة 10.00 صباحاً لقاء مباشراً وحصرياً مع العميد خلف الغيث مساعد المدير لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، يجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم حول مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في الإمارات..
 

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