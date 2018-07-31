مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء

المصدر: وام

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

وجاء إنشاء وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 كأول وكالة فضاء عربية بهدف تنظيم وتوجيه قطاع الفضاء للمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ومن خلال إعداد الأجيال التي تتمتع بكفاءات مهنية عالية وتطوير الأبحاث والبرامج بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية في مجال الفضاء.

ونجحت وكالة الإمارات للفضاء في أن تكون صاحبة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب المريخ لتكون دولة الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب وذلك من خلال مشروع "مسبار الأمل" بالإضافة إلى تعاون الوكالة مع "معهد مصدر التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" و"الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة" لإطلاق مشروع تطوير وبناء القمر الاصطناعي "مزن سات" لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

كما نجحت الوكالة خلال السنوات الماضية في النهوض بالقطاع الفضائي على المستوى الوطني وتشكيل ملامحه وأطره التشريعية والقانونية وذلك من خلال إصدار السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات وتوقيع 16 مذكرة تفاهم مع وكالات ومنظمات فضاء عالمية في مجال استكشاف الفضاء والتبادل المعرفي وحصولها على عضوية أهم المنظمات العالمية ضمن قطاع الفضاء العالمي كعضوية "الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية" بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع 8 جامعات رائدة في الدولة للتعاون في مجالات التعليم والبحوث والعلوم والتقنيات والتطبيقات الفضائية بهدف دعم قطاع الفضاء الوطني.

ويضم مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء في عضويته كلا من حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء كنائب لرئيس المجلس وخالد عبدالله البوعينين المزروعي مستشار في مكتب صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدر سليم سلطان العلماء رئيس وحدة صناعة الطيران في مبادلة والعميد الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري والعقيد الركن المهندس سالم بطي سالم القبيسي من القوات المسلحة ويوسف حمد الشيباني مدير عام مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة والمهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة ومسعود محمد شريف محمود الرئيس التنفيذي لياه سات والدكتورة بهجت اليوسف من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.