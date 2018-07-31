«كهرباء دبي» تربط نظامها المالي مع «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ربط نظامها المالي مع بنك الإمارات دبي الوطني وفق بروتوكول (Host to Host) بالنسبة للمدفوعات الصادرة من الهيئة، بما يسهم في تسريع المعاملات المالية الصادرة منها وإتمام الموافقات على تحويل المبالغ تلقائياً وبشكل آن، وتعد الهيئة أول جهة حكومية تنفذ هذا الربط المالي مع البنك.

وتعقيباً على هذه الخطوة قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى دائماً إلى اعتماد سبل وآليات مبتكرة ترتقي بجودة خدماتنا وتحقق سعادة جميع المعنيين بما في ذلك المتعاملون والموردون والموظفون، استناداً إلى أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية، في إطار جهودنا الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم عبر توظيف أحدث التقنيات التي تدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة و«استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» التي تهدف إلى توفير بيئة عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية من خلال استثمار تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها، وخطة دبي 2021 التي تهدف لأن تكون حكومة دبي سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع عبر اعتماد التقنيات الإحلالية ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وسيساعد ربط النظام المالي في الهيئة مع بنك الإمارات دبي الوطني في سرعة تحويل ملفات البيانات والموافقات من نظام «إس ايه بي» في الهيئة مباشرة إلى البنك، لتسريع عمليات تسديد الدفعات إلى الموردين والمقاولين، ورد مبالغ التأمين للمتعاملين، إضافة إلى سرعة تحويل رواتب الموظفين».

تطوير

يأتي الربط مع بنك الإمارات دبي الوطني ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المتواصلة للتحسين والتطوير وتطبيق كل ما من شأنه دعم مسيرة تحولها الرقمي وتعزيز صدارتها كمؤسسة خدماتية رائدة تقدم خدمات نوعية تسهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة وسعادة لجميع المعنيين.