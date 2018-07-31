50 % تخفيض قيمة حجز المركبات في أم القيوين

المصدر: Ⅶأم القيوين ـ عصام الدين عوض

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عن تخفيض قيمة حجز المركبات المحجوزة لديها 50% اعتباراً من الـ5 من أغسطس المقبل وحتى الـ5 من سبتمبر المقبل، وذلك بحسب العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والذي أكد أن التخفيض يشمل كافة المركبات التي تم حجزها من قبل الشرطة، وذلك بمناسبة عام زايد 2018 للتيسير والتخفيف على أصحاب المركبات التي ظلت محجوزة لأكثر من عامين داخل شبك الشرطة.

وأوضح انه تم التواصل مع أصحاب تلك المركبات المحجوزة وإعلامهم بضرورة الاستفادة من عملية التخفيض وإخراج مركباتهم من الحجز، وعدم قيادة المركبة إلا بعد تجديدها، لأن المركبة غير المجددة تكمن خطورتها في عدم توافر شروط السلامة من تأمين وعمل الصيانة الدورية من خلال مرورها بقسم الفحص الدوري لمعرفة واكتشاف أي عيوب أو أعطال فيها، إضافة إلى التأكد من الإطارات والفرامل والأضواء والهيكل، مبيناً انه في حال عدم تجديد المركبات ومعرفة عمرها الافتراضي سوف يتسبب ذلك في حوادث مرورية مأساوية.