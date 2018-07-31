ذياب بن محمد بن زايد وسعيد بن طحنون يعزيان بوفاة سعيد الراشدي

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى الشاعر عبدالله سعيد سهيل بن نوره الراشدي وإخوانه بوفاة المغفور له والدهم العميد سعيد سهيل بن نوره الراشدي.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان - خلال زيارتهما خيمة العزاء في منطقة الخبيصي بمدينة العين - عن صادق عزائهما ومواساتهما إلى أسرة وذوي الفقيد، راجيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.