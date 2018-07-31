شرطة الشارقة تكرّم منتسبة لكفاءتها

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الملازم أول نادية عبدالرحمن الحوسني، تقديراً لكفاءتها وتميزها وإخلاصها في العمل مثمناً ما تبذله الموظفة من جهود استثنائية في ميادين العمل الإداري والأمني وتقديمها القدوة الحسنة للمرأة الإماراتية، وذلك في إطار منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وتعزيز الرضا الوظيفي.

وأعرب اللواء الشامسي عن شكره للملازم أول نادية الحوسني، حاثاً إيّاها على مواصلة مسيرة التميّز، مؤكداً حرص القيادة على تشجيع عناصر الشرطة ودعمهم بمقوّمات تمكّنهم من الاستمرار في التميّز، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.

وأعربت الموظفة عن سعادتها بهذا التكريم وماله من أثر إيجابي لبذل وتقديم المزيد وتحفيز لها ولزملائها في العمل، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود للمحافظة على الموقع المتميز والريادي لشرطة الشارقة.

حضر التكريم المقدم طارق المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام والنقيب حميد الكندي مدير فرع إدارة تقييم اللجان وفرق العمل.