نهيان بن مبارك يعزي أحمد السويدي في وفاة شقيقته

المصدر: Ⅶ دبي - وام

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في وفاة المغفور لها شقيقته الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب».



وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس خلف أحمد الحبتور بجميرا في دبي عن خالص تعازيه إلى معالي أحمد خليفة السويدي ولسلطان أحمد الحبتور وراشد خلف أحمد الحبتور ومحمد خلف الحبتور وأحمد خلف الحبتور، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.



كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ والوزراء والدكتور محمد مسلم بن حم العامري، ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وكبار ضباط القوات المسلحة.