بلدية دبي تحصد 11 جائزة عالمية ومحلية في 6 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حصدت بلدية دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 11 جائزة محلية وعالمية عبر 144 مشاركة من مشاركات قطاعات: خدمات البيئة، والصحة العامة، ورقابة البيئة، والصحة والسلامة، والدعم المؤسسي، والمدير العام، والاتصال والمجتمع، والهندسة والتخطيط.

وأكّد محمد أحمد اللوز، مدير إدارة المعرفة والإبداع بالإنابة، أن هذه الجوائز تأتي في ظل بحث البلدية عن الريادة، والمشاركة في مختلف المحافل المحلية والعالمية في مجال السباق نحو التميز وتحقيق المراكز الأولى، مشيراً إلى أن أعلى مشاركة من المشاركات كانت من نصيب قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، حيث شارك في 40 جائزة، يليه قطاع خدمات البيئة والصحة العامة وشارك في 22 جائزة، ثم قطاع الهندسة والتخطيط وشارك في 10 جوائز، ثم قطاع الدعم المؤسسي، الذي شارك في 9 جوائز محلية، وبعد ذلك قطاع المدير العام وشارك في 4 جوائز، وأخيراً قطاع الاتصال والمجتمع وشارك في جائزتين.

4 جوائز

وأوضح أن قطاع الدعم المؤسسي كان أكثر القطاعات فوزاً، حيث فاز بأربع جوائز محلية، يليه قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بفوزه بجائزتين، وتساوت بعد ذلك بقية القطاعات بالفوز بجائزة محلية واحدة، فيما كانت أكثر الإدارات مشاركة وفوزاً في الجوائز المحلية والعالمية هي إدارة النفايات، إذ حرصت على الاشتراك في العديد من الجوائز خلال النصف الأول من العام الجاري، ما كان له نتيجة إيجابية.