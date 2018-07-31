تدريب 180 موظفاً في «صحة دبي» ضمن مبادرة «أوتاد»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي بالبرنامج التدريبي الموجه لتدريب 180 موظفاً وموظفة من مختلف الإدارات والقطاعات التابعة لها على إدارة التغيير والتحول المؤسسي، ضمن مبادرة أوتاد التي أطلقتها الهيئة خلال شهر مايو الماضي.

وقال الدكتور محمد الرضا مدير مكتب المشاريع بهيئة الصحة بدبي: إن البرنامج التدريبي يهدف إلى التركيز على توحيد لغة التواصل وإيجاد الحلول المشتركة على مستوى الهيئة، وإنشاء شبكة من المحترفين في الهيئة لدعم التواصل الأفقي بين الموظفين، ورفع الكفاءات الداخلية للهيئة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية وتعزيز قدرة الهيئة على تغيير القطاع الصحي بدبي ليكون مواكباً للتطورات المتسارعة في المجال.

برامج تدريبية

وأوضحت ندى عبنده، استشاري التغيير المؤسسي في مكتب إدارة المشاريع، وقائد مبادرة «أوتاد»، أن المبادرة التي تتضمن العديد من البرامج التدريبية المتعلقة بإدارة التغيير وإدارة المشاريع وتستهدف كافة المستويات الوظيفية في الهيئة، يتم الترشح لها إلكترونياً بشكل فردي أو من خلال رؤساء الموظفين، حيث يتكون البرنامج التدريبي والذي يمتد إلى شهر كامل عدة دورات تدريبية وشهادات عالمية في إدارة التحول التنظيمي وإدارة التغيير والثقافة المؤسسية.