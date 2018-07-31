عائشة بن بشر أمام منتدى موسكو : المدن الذكية عماد المستقبل

المصدر: دبي - البيان

شاركت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، في «منتدى موسكو العمراني 2018»، وألقت الدكتورة عائشة خلال المنتدى الكلمة الرئيسة للحدث، التي خاطبت فيها جمهوراً يزيد على 1500 مشارك.

وتحت شعار «مدن المستقبل الكبرى: مساحة عيش جديدة»، انعقد المنتدى في نسخته لهذا العام بحضور عمدة موسكو سرغي سوبيانين، وتناول النتائج التي تمخضت عنها جهود التحول العمراني الواسعة خلال العقود القليلة الماضية، مسلطاً الضوء على الحلول المتقدمة والأدوات اللازمة لبناء مدن مستقبلية قادرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة في المجالات الاقتصادية والبيئية والتقنية والاجتماعية والثقافية، حيث حظيت مشاركة دبي في المنتدى باهتمام واسع من وسائل الإعلام الروسية.

وقالت الدكتورة عائشة خلال كلمتها: «تمثّل المدن الذكية عماد المستقبل، وهذه حقيقة تكتسب سنوياً رسوخاً ويقيناً متزايدين، لا سيّما أن مدناً كبرى حول العالم شرعت بتطبيق استراتيجيات طموحة لتسريع وتيرة تحولها الذكي. وقد كانت مدينة دبي من أولى المدن التي بادرت إلى احتضان هذا التحول استلهاماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، ما تجسد بإطلاق مبادرة دبي الذكية، وما تمخّض عنها من مبادرات ومشاريع تسهم باستمرار في تحويل دبي إلى أكثر المدن سعادة وذكاءً على مستوى العالم».

وأضافت: «مغزى التقدم وفعاليته القصوى رهنٌ بمشاركته، ومن هذا المنطلق نواظب في دبي الذكية على استكشاف الفرص المناسبة لمشاركة قصص نجاحنا مع العالم، ونحرص أيضاً على اكتساب المعارف من المؤسسات الأخرى التي نتقاسم معها نهج الابتكار والإبداع».