شرطة دبي تتابع الخطط التطويرية لخفض معدلات الجريمة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

اطّلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في تنفيذ الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المنشودة في خفض معدلات الجريمة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية لعمل الدوريات في جميع مناطق الاختصاص، والسعي إلى تطوير العمل الميداني التخصصي لرجل المباحث الجنائية، إضافة إلى تحديث برامج وخطط وقائية تدعم فرق العمل في الإدارة وترتقي بعمل المراكز، وتطوّر من كفاءة الموارد البشرية العاملة فيها، وتُفعّل عمل الدوريات في جميع مناطق إمارة دبي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد سالم الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، والعميد محمد بن ديلان، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة.

تقييم

كما ناقش القائد العام مع الحضور خطط تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات ومراكز الشرطة في دبي، وآليات عملها وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص وتشكيل فرق عمل أكثر فعالية، واستمع لشرح عن معدلات نمو الجريمة مقارنة بمعدلات النمو الأخرى، ومؤشرات الجرائم والبلاغات المسجلة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، من خلال عرض إحصائي يصنف الجرائم ومعدل كل جريمة، والقضايا المعلومة التي حققت نسباً مرتفعة في كشف غموضها في تلك الفترة.