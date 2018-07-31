تفقّد العمل في مركز الشهامة استعداداً لاستقبال المخالفين غداً

المصدر: أبوظبي - وام

تفقد العميد سعيد سالم بالحاس الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، مركز الشهامة الذي أنشأته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين بالاستفادة من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، التي أعلنت عنها الهيئة وتنطلق اعتباراً من يوم غد «الأربعاء».

وتتيح المبادرة لكافة المخالفين المتواجدين على أرض الدولة تسوية أوضاعهم وتلافي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم ومغادرة الدولة طوعاً دون تحمّل أية رسوم أو غرامات أو عقوبات، أو تعديل وضعه لينعم بالعيش بشكل قانوني على أرض الإمارات ويستفيد من الخدمات التي توفرها الدولة.

وجهزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خيمة مزودة بكافة الخدمات التي توفر أفضل مستويات الراحة للمراجعين، وتضمن تقديم الخدمات لهم وإنجاز معاملاتهم بسلاسة وسهولة ويسر.

وأشاد العميد الشامسي بالاستعدادات والتجهيزات التامة لاستقبال الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة السانحة والتعامل مع معاملاتهم بسرعة ومهنية، بما يضمن إنجاز كافة إجراءاتهم ويسهم في تحقيق النتائج الإيجابية المستهدفة، وفي مقدمتها الحد من ظاهرة المخالفين والمتسللين وتمكين الراغبين بالمكوث في الدولة من تعديل أوضاعهم للبقاء بشكل مشروع، وتعزيز معدلات الأمن والأمان، وتعزيز سمعة الدولة باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للمستثمرين والباحثين عن الحياة الكريمة والعيش الرغيد.