«الأرصاد» يدعو إلى توخي الحيطة لتدني الرؤية الأفقية

المصدر: Ⅶمتابعة: مصطفى خليفة، أحمد أبو الفتوح، جميلة إسماعيل

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الداخلية والخارجية لتدني الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وتأثر الدولة بكتلة غبار كثيفة تبدأ في التحسن تدريجياً اعتباراً من اليوم خاصة في المناطق الساحلية والغربية، ويستمر تأثير موجة الغبار في طبقات الجو العليا على شمال الدولة على أن تنتهي بعد غد.

ومع تزايد كميات السحب الركامية الممطرة على المناطق الشرقية سقطت، أمس، أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة في جبل حفيت والهير وخطم الشكلة ومنطقة ملاقط والبدع والصاروج والفوعة وبعض المناطق الأخرى في العين، واستمرت الأمطار بالهطول لمدة ساعتين ونصف.

وتعرضت أغلب مناطق الدولة منذ صباح السبت الماضي لموجة غبار كثيفة نسبياً مصدرها جنوب المملكة العربية السعودية، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر، كما امتدت إلى طبقات الجو العليا.

حذر

وسادت إمارة رأس الخيمة، أمس، أجواءً مغبرة مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة ورياح محمّلة بالغبار أدت إلى تدني الرؤية الأفقية خاصة المناطق المفتوحة، وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الداخلية والخارجية.

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن فرق الطوارئ وآليات الدائرة تم توزيعها لإزالة تجمعات الرمال والمخلفات الصلبة في حال تكونها من على جانبي الطرق. وأكد العقيد مروان عبدالله جكة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، أن شرطة رأس الخيمة وزعت دورياتها في كل أنحاء الإمارة وخاصة على الطرقات الخارجية.