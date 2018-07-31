إضافة خطوط وتغيير عبوات مياه زلال في الشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العمل بمصنع مياه زلال التابع للهيئة، تتضمن إضافة خطوط إنتاج جديدة وتغيير أشكال عبوات المياه لبعض خطوط الإنتاج وتزويد المصنع بأحدث الأجهزة التي تعمل على تطوير المواصفات وخفض نسبة الصوديوم في المنتجات إلى 3 ملغرامات في اللتر، ليكون ضمن أفضل المنتجات العالمية، كما تعتزم الهيئة تدشين خطين لإنتاج المياه المعبّأة بمصنع مياه زلال عبوات 100 ملم و150 ملم، لتلبية متطلبات واحتياجات الجماهير.

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وأكّد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص على توفير المياه النقية باعتبارها نوعاً من الخدمات الأساسية والعامة بأعلى مستويات الجودة للمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتطبيقاً لمتطلبات ومعايير اللقب الذي فازت به «الشارقة مدينة صحية»، موضحاً أن منتجات مصنع مياه زلال تتطابق مع أحدث مواصفات ومعايير صناعة المياه العالمية، وأنها تخضع لعملية تطوير متواصل يتواكب مع متطلبات العصر .