رئيس الأركان يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي قائد قوات درع الجزيرة المشتركة. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسبل الكفيلة بتطوير قوات درع الجزيرة ورفع قدراتها وجاهزيتها العسكرية.

وأشاد رئيس أركان القوات المسلحة بالدور الفاعل الذي تقوم به قوات درع الجزيرة بمنظومة الدفاع بدول مجلس التعاون وما وصلت إليه من مستوى مرموق في الجاهزية والكفاءة والقدرات القتالية، مؤكداً أن قوات درع الجزيرة تمثل نموذجاً رائداً في التعاون والتكامل الخليجي وعنواناً للإرادة والعزيمة المشتركة لتعزيز العمل الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون.