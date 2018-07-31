«تنفيذي عجمان» يستعد لإطلاق المنصة الإعلامية الموحدة للحكومة

المصدر: عجمان - البيان

تستعد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان لإطلاق المنصة الإعلامية الموحدة لحكومة عجمان، وذلك تنفيذاً لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان التي عقدت العام الماضي برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي تحت عنوان «اجتماعات المواءمة ﻣﻊ الحكومة اﻻﺗﺤﺎدية لتحقيق اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮطنية» واستعرض خلالها المجلس عدداً من المبادرات التي يعتزم إطلاقها خلال المرحلة القادمة، وتعد المنصة الإعلامية أحد أبرز هذه المبادرات حيث تهدف إلى وضع الحكومة في موقع بارز في خريطة المراكز الإعلامية المميزة في الدولة من خلال توفير قناة موثوقة للجمهور لنشر الأخبار والتشريعات والمعلومات والإعلانات ورصد ردود الأفعال حولها وآراء المعنيين.

وأشاد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بدور الإمارات الريادي في الاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام الحديث وقنوات التواصل الاجتماعي، وجعلها وسيلة تواصل حقيقية بين الحكومات والمجتمع بمن فيهم القادة والمسؤولون للوصول إلى احتياجات الجمهور وتلبيتها.